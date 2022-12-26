Лавров предупредил: Предложения России нужно выполнить «подобру-поздорову»

Предложения России по «демилитаризации и денацификации» следует выполнить «подобру-поздорову», иначе этот вопрос решит российская армия, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью российским СМИ.

«Наши предложения по демилитаризации и денацификации подконтрольных режиму территорий, устранению исходящих оттуда угроз безопасности России, включая наши новые земли (аннексированные РФ территории Украины – ред.), врагу хорошо известны. Дело за малым: выполнить их подобру-поздорову», - сказал Лавров, отметив, что в ином случае этот вопрос решит армия России.

Говоря о продолжительности военных действий, российский министр отметил, что «мяч на стороне» Киева и «стоящего за ним Вашингтона». «Они в любой момент могут прекратить бессмысленное сопротивление», - указал Лавров.