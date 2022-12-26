Продолжается акция на Лачинской дороге, которая проводится с целью пресечения незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана в зоне временной дислокации российских миротворцев, а также разрешения проведения мониторинга месторождений.

Согласно сообщению азербайджанских СМИ, участники акции скандируют лозунги о необходимости проведения мониторинга ситуации экологической катастрофы и других последствий, связанных с незаконной эксплуатацией месторождений полезных ископаемых. Активность участников акции показывает, что они не покинут территорию до тех пор, пока их требования не будут выполнены.

Также отмечается, что утром во вторник, 27 декабря, по Лачинской дороге в очередной раз проехали две машины снабжения, принадлежащие российским миротворцам.