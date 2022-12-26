В Бразилии готовятся к похоронам Пеле

Бразильский футбольный клуб «Сантос», который является родным для трехкратного чемпиона мира по футболу Пеле, подготовился к похоронам легенды, установив рядом со стадионом золотой гроб. Это сделано для того, чтобы каждый бразилец и любой футбольный фанат мог прийти попрощаться с футболистом.

«На опубликованных в Сети кадрах видно, что рядом со стадионом установили палатку с золотым гробом внутри», - пишут российские СМИ.

У легендарного бразильского футболиста Пеле диагностирован рак толстой кишки, он в настоящее время находится в больнице. Британский бизнесмен, владелец агентства спортивного менеджмента Фрэнк Халид сообщил, что Пеле уже попрощался с родными и друзьями. «Легенда футбола постепенно проигрывает битву с онкологией, семья заявила, что «его состояние снова ухудшилось», - написал Халид в Twitter.