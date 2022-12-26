Маск назвал прогнозы Медведева абсурдом

Накануне заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале представил список «неожиданных» прогнозов на 2023 год. Одним из первых на него отреагировал американский предприниматель и миллиардер Илон Маск. «Эпический тред! Это, безусловно, самые абсурдные прогнозы, которые я когда-либо слышал, а также демонстрирующие поразительное отсутствие осведомленности о прогрессе искусственного интеллекта и устойчивой энергетики», - написал Маск в твиттере.

Дмитрий Медведев опубликовал прогноз о том, как будет жить мир в новом, 2023 году. «Перед новым годом все любят делать прогнозы. Многие упражняются в футуристических гипотезах, соревнуясь в предложении самых неожиданных и даже абсурдных. Внесем и мы свою лепту», - написал Медведев.



«Что может произойти в 2023 году: 1. Повышение цены на нефть до $150 за баррель и цены газа до $5000 за 1 тыс. куб.м. 2. Возврат Великобритании в Европейский союз. 3. Распад Европейского союза после возврата Великобритании и отмена хождения евро в качестве валюты бывшего ЕС. 4. Захват Польшей и Венгрией западных областей бывшей Украины. 5. Создание Четвертого рейха на базе Германии и примкнувших к ней сателлитов (Польши, стран Прибалтики, Чехии, Словакии, Румынии, Киевской республики и пр. маргиналов). 6. Война между Францией и Четвертым рейхом. Раздел Европы, включая новый раздел Польши. 7. Отделение Северной Ирландии от Королевства Великобритании и Северной Ирландии и присоединение к Республике Ирландия. 8. Гражданская война в США, выделение Калифорнии и Техаса в самостоятельные государства. Создание союзного государства Техаса и Мексики. Последующая победа Илона Маска в ходе выборов президента США в части штатов, закрепленных после гражданской войны за республиканцами. 9. Перенос всех крупнейших фондовых площадок и финансовой активности из США и Европы в Азию. 10. Крушение Бреттон-Вудской финансовой системы, включая крах МВФ и Всемирного банка. Отказ от евро и доллара в качестве мировых резервных валют. Возвращение золотого стандарта. Переход к активному использованию цифровых фиатных валют».