Сербия и Косово привели свои армии в боевую готовность

Президент Сербии Александар Вучич приказал привести армию в полную боевую готовность. Аналогичное решение приняли власти Косово, пишут сербские СМИ.

"Президент Сербии как главнокомандующий сегодня вечером (26 декабря – ред.) приказал привести вооруженные силы Сербии в наивысший уровень боевой готовности, то есть готовность к уровню применения вооруженной силы", - сказал министр обороны Сербии Милош Вучевич.

Он также заявил, что причиной для такого решения является подготовка властей Косово к нападению на баррикады сербов на севере Косово.

Сербские СМИ указали, что Косово со своей стороны также привело свою армию в максимальную боевую готовность.