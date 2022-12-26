Майк Пенс зарегистрировался кандидатом в президенты США

Согласно поданному в Федеральную избирательную комиссию (FEC) заявлению, Майк Пенс будет баллотироваться на пост президента США в 2024 году, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Sky News.

Издание уточняет, что на сайте FEC размещен документ, в котором сообщается, что Пенс подал заявление о выдвижении своей кандидатуры для участия в президентских выборах.