Майк Пенс зарегистрировался кандидатом в президенты США
Согласно поданному в Федеральную избирательную комиссию (FEC) заявлению, Майк Пенс будет баллотироваться на пост президента США в 2024 году, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Sky News.
Издание уточняет, что на сайте FEC размещен документ, в котором сообщается, что Пенс подал заявление о выдвижении своей кандидатуры для участия в президентских выборах.
Тем временем пресс-секретарь Пенса Девин О'Мэлли сообщил, что бывший вице-президент не подавал заявления.
«Бывший вице-президент Майк Пенс сегодня не подавал заявку на выдвижение своей кандидатуры на пост президента», - написал он в Twitter.
Второй источник из команды Пенса сказал NBC News, что «это нереально».
Бывший вице-президент в течение нескольких месяцев заявлял, что примет решение о том, будет ли он баллотироваться, после консультаций со своей семьей.