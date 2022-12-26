ISW: в заявлениях Путина нет ничего нового

Главная тема последнего бюллетеня вашингтонского Института изучения войны - высказывания президента РФ Владимира Путина от 25 декабря, в которых некоторые усмотрели намек на готовность к переговорам.

ISW пишет, что это ошибочная интерпретация: Путин говорил о возможности переговоров о судьбе (разделе) Украины с Западом как и раньше. О переговорах напрямую с Украиной российский лидер не говорил, и вообще слова Путина свидетельствуют о том, что он по-прежнему не считает Украину способной к самостоятельным действиям.

Также ISW обращает внимание на сообщение Главного управления разведки Украины о том, что новым командующим Западным военным округом назначен ставленник Пригожина генерал-лейтенант Евгений Никифоров. ISW пишет, что связи Никифорова с "Вагнером" можно проследить до российской гибридной кампании в Донбассе в 2014-2015 годах. По данным расследования Bellingcat, в то время он был начальником штаба 58-й армии, которая составляла основу сил сепаратистов и их материальную базу. СБУ также выяснила, что именно Никифоров отдал приказ Дмитрию Уткину (более известному по позывному "Вагнер", который постепенно стал восприниматься как название всей ЧВК Пригожина) сбить транспортный самолет Ил-76 в июне 2014 года.