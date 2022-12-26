Украинцы продвигаются к Кременной, россияне наступают у Бахмута

Российские и украинские войска продолжали наступательные действия на линии Сватово - Кременная. Об этом идет речь в отчете Института изучения войны (ISW).

Институт со ссылкой на украинские источники сообщает, что украинские войска ведут бой возле Кременной. В частности, глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай 26 декабря отметил, что боевые действия ведутся недалеко от Кременной и что российское командование из Кременной эвакуировано в Рубежное, примерно в 10 км к юго-востоку. В то же время Гайдай опроверг сообщения об освобождении Кременной украинскими войсками и призвал к терпению.

Российские войска продолжали наступательные действия в районе Бахмута 25 и 26 декабря. В сводке также отмечено, что российские источники утверждали, что войска РФ добились ограниченных успехов к северо-востоку от Бахмута. Также российские силы продолжали наземные атаки вдоль западной окраины Донецка.