Клуб расположен в Ахмедлы, и в нем на данный момент бесплатно занимаются 40 девочек. Тренировки проводят призер чемпионатов мира и Европы Кифаят Гасымова и чемпионка Паралимпиады Афаг Султанова.

По словам Кифаят Гасымовой, в клубе созданы все условия для плодотворных занятий. «За короткий период времени число занимающихся девочек увеличилось, - говорит известная в прошлом дзюдоистка. - То, что клуб создан сугубо для девушек, является большим преимуществом. Это приветствуют родители. Помимо этого, сами спортсменки чувствуют себя более комфортно. Благодарим Федерацию дзюдо Азербайджана за созданные возможности. Верим, что в ближайшее время и в регионах будут созданы такие клубы».

Стоит отметить, что одной из приоритетных целей Федерации дзюдо Азербайджана является увеличение массовости в женском дзюдо и повышение представительства Азербайджана в женских международных соревнованиях.