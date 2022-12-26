Спецслужба Грузии о возможном отравлении Саакашвили
Специальная следственная служба Грузии продолжает прозрачное расследование возможного отравления экс-президента Михаила Саакашвили и сделает все, чтобы на все вопросы следствия были даны исчерпывающие и обоснованные ответы, сообщает Sputnik Грузия со ссылкой на заявление ведомства.
В рамках следственных действий образцы для биологического исследования были взяты у Саакашвили 2 декабря, на основании которых в тот же день было вынесено постановление о назначении химико-токсикологической экспертизы.
Для получения ответов на поставленные следствием вопросы Национальное бюро судебной экспертизы имени Левана Самхараули потребовало предъявить образцы дополнительного исследования образца крови, на что Саакашвили и его адвокаты ответили отказом. В то время со стороны адвокатов делались разъяснения, что проведение указанной экспертизы было возможно только на образцах волос и ногтей.
Следственный орган учел это требование адвокатов, прошел соответствующие консультации с бюро экспертизы, после чего выразил готовность взять образцы волос и ногтей и переслать на экспертизу. Однако от Саакашвили и его адвокатов следственный орган получил отказ на сдачу образцов любого вида.
«Как известно общественности, в процессе следствия для адвокатов Михаила Саакашвили созданы все условия, чтобы ознакомиться со всеми следственными и процессуальными действиями, и иметь доступ к материалам уголовного дела», – отмечено в заявлении Спецслужбы.
Ранее директор центра «Эмпатия» Мариам Джишкариани заявила, что клиника «Вивамеди» провела токсикологическое исследование в Германии, которое показало наличие в крови Саакашвили четырех металлов в малом количестве – это ртуть, мышьяк, таллий и свинец. По словам Джишкариани, наличие в организме разных металлов может говорить о некоем соединении.
Между тем глава медицинского департамента Специальной пенитенциарной службы Малхаз Уртмелидзе заявил, что разговоры об отравлении осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили абсурдны – вещества, упомянутые в медицинском заключении центра «Эмпатия» по итогам обследования осужденного, даже ниже допустимой нормы.
Врачи из экспертных групп настаивают на том, что нынешнее лечение не дает результатов, и состояние здоровья Саакашвили ухудшается. В связи с этим они настаивают на необходимости отмены или отсрочки наказания, чтобы экс-президент смог пройти необходимое ему лечение за рубежом.