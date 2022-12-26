Спецслужба Грузии о возможном отравлении Саакашвили

Специальная следственная служба Грузии продолжает прозрачное расследование возможного отравления экс-президента Михаила Саакашвили и сделает все, чтобы на все вопросы следствия были даны исчерпывающие и обоснованные ответы, сообщает Sputnik Грузия со ссылкой на заявление ведомства.

В рамках следственных действий образцы для биологического исследования были взяты у Саакашвили 2 декабря, на основании которых в тот же день было вынесено постановление о назначении химико-токсикологической экспертизы.

Для получения ответов на поставленные следствием вопросы Национальное бюро судебной экспертизы имени Левана Самхараули потребовало предъявить образцы дополнительного исследования образца крови, на что Саакашвили и его адвокаты ответили отказом. В то время со стороны адвокатов делались разъяснения, что проведение указанной экспертизы было возможно только на образцах волос и ногтей.

Следственный орган учел это требование адвокатов, прошел соответствующие консультации с бюро экспертизы, после чего выразил готовность взять образцы волос и ногтей и переслать на экспертизу. Однако от Саакашвили и его адвокатов следственный орган получил отказ на сдачу образцов любого вида.