Президентский подарок: лидерам СНГ подарили перстни

Представителям стран СНГ на неформальном саммите в Санкт-Петербурге подарили «клубные кольца» с новогодними поздравлениями, передает телеграм-канал «Пул Первого», близкий к белорусскому президенту Александру Лукашенко.

Подарок, помимо Лукашенко, получили девять лидеров: президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент России Владимир Путин, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

В центре кольца размещена эмблема СНГ, внутри объемными буквами прописано поздравление — «С Новым годом 2023». На нем указано название государства, где проходил саммит, — Россия. Кольцо изготовлено из материалов, похожих на белое и желтое золото.

Саммит в Петербурге прошел 26 декабря в Президентской библиотеке имени Б.Н. Ельцина. Политики общались около семи часов.