Незаконно въехавших на освобожденные территории арестовали

За попытку незаконного проезда на освобожденные от оккупации территории Азербайджана арестованы пять человек, сообщили в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД.

Согласно сообщению, сотрудники Агдамского районного отдела полиции задержали жителей района Хаяла Гусейнова, Эльвина Гусейнова, Ниджата Фадати, Джошгуна Мамедова и Шамистана Гусейнова при попытке въехать на автомобиле на освобожденную от оккупации территорию района.

В ходе проверок было установлено, что у указанных лиц нет соответствующих разрешений.

В соответствии с Кодексом об административных проступках в отношении них составлены протоколы и направлены в районный суд. Решением суда братья Хаял и Эльвин Гусейновы за совершение повторных действий арестованы в административном порядке на 25 дней, другие лица - на 15 дней.