Десятки грузинских депутатов просят помиловать Саакашвили

Депутаты, действующие и бывшие, призвали президента Грузии помиловать Михаила Саакашвили. С обращением к Саломе Зурабишвили обратились 65 депутатов разных созывов. Документ был оставлен в ее администрации.

"Мы, сообщество парламентариев Грузии, не можем позволить второй раз убить президента. Промежуточной позиции быть не может. Молчание убивает, молчание - преступление", - цитирует его Новости-Грузия.

Ранее обращение к властям с призывом отправить экс-президента Михаила Саакашвили на лечение за границу было подписано более чем 140 бывшими высокопоставленными чиновниками во главе с экс-президентом Георгием Маргвелашвили.