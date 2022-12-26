«Власти Армении ведут двойную игру»

Причиной кризиса в Армении является двойная игра, которую ведут власти страны на российском и западном направлениях. Так считает экс-глава Минобороны Армении, руководитель оппозиционной парламентской фракции «Армения» Сейран Оганян. Его слова приводят российские СМИ.

По мнению Оганяна, «то, что на сегодняшние власти оказывается давление - это однозначно».

Он назвал неприемлемым отказ главы МИД Армении от участия в трехсторонней встрече министров иностранных дел Азербайджана, Армении и России в Москве.

«То, что сегодняшние власти отказываются от участия в переговорах, просто неприемлемо. Наоборот, место переговоров - это площадка, где нужно применить соответствующую переговорную тактику, изобретательность, причем на весь мир... Власти оказались в такой ситуации, потому что ведут двойную игру», - считает Оганян.