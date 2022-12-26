Время «Серого носорога»: Турция и Китай наступают новое время
Времена «черных лебедей», событий, настолько невероятных и невозможных, что никто их предвидеть не мог, уходят. После коронавируса и российского вторжения в Украину что-то еще более катастрофическое и предположить трудно. Но легче нам от этого не станет, поскольку наступает время «серых носорогов» – событий очевидных и высоковероятных, которые сегодня пока все игнорируют.
Профессия аналитика – вещь весьма неблагодарная, поскольку требует говорить правду. А людям хочется вовсе не ее, а положительных сигналов и хоть чуточку, но оптимизма. Тем более что официальная пресса убеждает: все хорошо и с каждым годом будет только лучше. Даже какие-то статистические данные по этому поводу приводит, вроде того, что на том же постсоветском пространстве за истекший период товарооборот растет невиданными темпами. Но «серые носороги» оттого и серые, что их трудно заметить. Расцветка у них малозаметная. Тем более, на таком пространстве, как постсоветское. Которое после 24 февраля начинает агонизировать, частично даже впадая в кому. Что является частью более общего процесса – дальнейшей перекройки мирового пространства.
На наших глазах формируется новая логистическая схема – российские нефть и газ теряют традиционные рынки. Вынужденно или нет – это уже другой вопрос. В итоге для Европы возрастает значение экспорта энергоносителей из Персидского залива и Центральной Азии. И при этом парадоксальным образом возрастает роль Китая и Турции.
Именно это возрастание и является тем «серым носорогом», которое пока не замечается. И, соответственно, является триггером целого ряда весьма интересных процессов.
Без Азербайджана вопрос с перенаправлением энергоресурсов Центральной Азии в Европу транзитом через Каспий становится невозможным. Без Турции, всерьез намеренной стать газовым хабом, точно так же. Как и без Китая, готового к многомиллиардным инвестициям в нефтегаз – и не только – монархий Персидского залива, что было продемонстрировано в ходе визита Председателя Си в Эр-Рияд.
Изменение традиционных маршрутов нефти и газа неизбежно влечет за собой и изменение товарных потоков. А это возможно только при одном условии – обеспечении их безопасности, поскольку она дает главное – их бесперебойное функционирование. Единственная сила на Ближнем Востоке, которая может это обеспечить, – это Анкара. Поэтому высока вероятность формирования здесь новой системы безопасности, при которой арабы будут видеть в союзе с Турцией эффективное средство обуздания иранской экспансии.
Для этого необходимо решить целый ряд проблем, но они не кажутся такими уж неразрешимыми. Даже набивший оскомину сирийский вопрос.
Сам по себе Дамаск сегодня мало кому интересен, а со сложившейся политической картой Сирии с турецкой зоной безопасности и проекции сфер влияния Анкары все уже по большому-то счету согласились.
Турция продолжит проецировать свой военный «зонтик» на эти территории, и ни у кого нет резонов и возможностей этому противостоять. Аналогичная система будет формироваться и в Центральной Азии. И тоже с опорой на Турцию и экономику Китая. Дело это весьма небыстрое, со множеством вариантов и коллизий, но неотвратимое.
Наступающий год станет началом эпохи серьезной геополитической и геоэкономической трансформации Ближнего Востока и Центральной Азии. Трансформации, обусловленной серьезными объективными причинами, которые пока не всеми осмысленными, но являющимися обстоятельствами непреодолимой силы…