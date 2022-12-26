Дмитрий Рой, автор haqqin.az 11:40

Времена «черных лебедей», событий, настолько невероятных и невозможных, что никто их предвидеть не мог, уходят. После коронавируса и российского вторжения в Украину что-то еще более катастрофическое и предположить трудно. Но легче нам от этого не станет, поскольку наступает время «серых носорогов» – событий очевидных и высоковероятных, которые сегодня пока все игнорируют. Профессия аналитика – вещь весьма неблагодарная, поскольку требует говорить правду. А людям хочется вовсе не ее, а положительных сигналов и хоть чуточку, но оптимизма. Тем более что официальная пресса убеждает: все хорошо и с каждым годом будет только лучше. Даже какие-то статистические данные по этому поводу приводит, вроде того, что на том же постсоветском пространстве за истекший период товарооборот растет невиданными темпами. Но «серые носороги» оттого и серые, что их трудно заметить. Расцветка у них малозаметная. Тем более, на таком пространстве, как постсоветское. Которое после 24 февраля начинает агонизировать, частично даже впадая в кому. Что является частью более общего процесса – дальнейшей перекройки мирового пространства.

На наших глазах формируется новая логистическая схема – российские нефть и газ теряют традиционные рынки. Вынужденно или нет – это уже другой вопрос. В итоге для Европы возрастает значение экспорта энергоносителей из Персидского залива и Центральной Азии. И при этом парадоксальным образом возрастает роль Китая и Турции. Именно это возрастание и является тем «серым носорогом», которое пока не замечается. И, соответственно, является триггером целого ряда весьма интересных процессов. Без Азербайджана вопрос с перенаправлением энергоресурсов Центральной Азии в Европу транзитом через Каспий становится невозможным. Без Турции, всерьез намеренной стать газовым хабом, точно так же. Как и без Китая, готового к многомиллиардным инвестициям в нефтегаз – и не только – монархий Персидского залива, что было продемонстрировано в ходе визита Председателя Си в Эр-Рияд. Изменение традиционных маршрутов нефти и газа неизбежно влечет за собой и изменение товарных потоков. А это возможно только при одном условии – обеспечении их безопасности, поскольку она дает главное – их бесперебойное функционирование. Единственная сила на Ближнем Востоке, которая может это обеспечить, – это Анкара. Поэтому высока вероятность формирования здесь новой системы безопасности, при которой арабы будут видеть в союзе с Турцией эффективное средство обуздания иранской экспансии.