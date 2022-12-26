Азербайджан репатриировал из Ирака и Сирии 418 граждан
Агентство социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана сообщило о репатриации в 2022 году из Ирака и Сирии 66 граждан АР, заявил на пресс-конференции во вторник председатель правления Агентства Вугар Бейбутов.
По его словам, 64 человека размещены в учреждениях, находящихся в подчинении Агентства.
«С 2018 года из вышеуказанных стран в Азербайджан репатриированы 418 человек», - сообщил Бейбутов.
Он также отметил, что до сих пор обеспечены жильем 252 выпускника детских домов, лишившихся обоих родителей.
Кроме того, по словам Бейбутова, в текущем году более 4,3 тыс. семей шехидов и инвалидов войны были обеспечены квартирами и частными домами.
«В целом жильем обеспечены 13,1 тыс. человек», - сообщил глава Агентства.
Бейбутов также отметил, что с 1 ноября 2019 года были переданы на усыновление 355 детей, из них 207 – в этом году.
«Параллельно осуществляется работа по формированию в стране института приемной семьи», - сказал он.