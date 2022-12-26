Азербайджан репатриировал из Ирака и Сирии 418 граждан

Агентство социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана сообщило о репатриации в 2022 году из Ирака и Сирии 66 граждан АР, заявил на пресс-конференции во вторник председатель правления Агентства Вугар Бейбутов.

По его словам, 64 человека размещены в учреждениях, находящихся в подчинении Агентства.

«С 2018 года из вышеуказанных стран в Азербайджан репатриированы 418 человек», - сообщил Бейбутов.