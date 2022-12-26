Между Варданяном и несогласными с ним сепаратистами нарастает напряженность

Отношения между объявившим себя «госминистром» незаконного образования в Ханкенди Рубеном Варданяном и «секретарем» «Совета безопасности Нагорного Карабах а» Виталием Баласаняном довольно напряжены. Не исключается, что Баласанян покинет пост «секретаря». Его может сменить Левон Мнацаканян. Об этом пишет сегодня «Грапарак».

«Если раньше Баласанян был главным переговорщиком с русскими и азербайджанцами, то сейчас он отодвинут на второй план. Он даже не участвовал в состоявшемся 25 декабря... митинге в Степанакерте. Примечательно также, что... Араик Арутюнян не выступил на митинге, что говорит о том, что в Карабахе началась плавная смена власти. Наши источники утверждают, что все те, кто готов на уступки, не будут иметь места в новом Кабинете Министров», – утверждает газета.

Против Варданяна выступает также ряд общественных деятелей, включая правозащитника Карена Огаджаняна, который в интервью армянским СМИ признал, что с приходом Варданяна в Карабах были нарушены контакты местных жителей с азербайджанскими властями. Он открыто заявил, что Варданян не имеет права говорить с Баку от имени армян Карабаха.



По данным источников армянской газеты, экс-глава сепаратистов Бако Саакян активно участвует в перестановках и поддерживает Варданяна.