Фонд Red Hearts поздравил детей шехидов и ветеранов

В преддверии Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года фонд Red Hearts, занимающийся благотворительной деятельностью и оказывающий моральную и финансовую поддержку тысячам наших соотечественников, при поддержке Сумгаитского технологического парка провел традиционную акцию Tarix yazan qəhrəmanlar («Герои, написавшие историю») для детей шехидов и ветеранов.

В рамках акции представители фонда посетили 220 семей шехидов и ветеранов Второй Карабах ской войны, вручив им праздничные подарки. В акции, прошедшей в Сумгаите, приняли участие добровольцы из фонда Red Hearts, Сумгаитского технологического парка и Kapital Bank. Акция «Герои, написавшие историю» и в прошлые годы проводилась в преддверии праздников.

Фонд Red Hearts основан в декабре 2019 года по инициативе сотрудников Kapital Bank. Организация, которая в настоящее время осуществляет свою деятельность как фонд, главным образом оказывает помощь детским домам, приютам и нуждающимся людям.

На официальном сайте https://redhearts.az можно cделать пожертвование, подробно узнать о деятельности фонда, реализуемых благотворительных проектах и акциях, будущих планах и другую интересную информацию.