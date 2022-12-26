Армянский эксперт: Проармянских решений можно ждать лишь от России и Ирана

Проармянские решения от Никола Пашиняна могут ожидать лишь наивные или имеющие интеллектуальные проблемы люди, заявил военный эксперт Давид Джамалян, комментируя вопрос о том, чего следует ждать от визита премьер-министра Армении в Россию.

«К сожалению, мы столкнулись с ситуацией, когда проармянские решения можем ждать лишь от военно-политического руководства дружественных нам стран – России и Ирана», - сказал Джамалян.

По его словам, Пашинян «лишь имитирует бурную деятельность в направлении открытия Лачинской дороги», в реальности же «не предпринимает никаких действенных шагов в этом направлении, и отсутствие встречи с Ильхамом Алиевым на полях саммита в Санкт-Петербурге яркое тому подтверждение».

«Имитируя борьбу в свете ситуации на Лачинской дороге, они в реальности срывают процесс переговоров под эгидой Москвы. Подчеркнутая антироссийская позиция действующей власти настолько очевидна, что ее более невозможно скрыть. У этой власти одна задача – любой ценой выдворить Россию из Армении. Они намерены вывести российских миротворцев из Арцаха, а 102-ую российскую военную базу – из Армении. Что будет после, их не заботит», - сказал Джамалян.