Эксперт Минздрава Азербайджана о медицинской реабилитации
Специалист Минздрава Садагят Гусейнова ответила на актуальные вопросы о медицинской реабилитации, поступающие в аккаунты министерства в соцсетях.
На вопрос, что такое медицинская реабилитация и после каких заболеваний она рекомендуется, Гусейнова сказала, что «медицинская реабилитация - это комплекс лечебных и профилактических мероприятий, направленных на максимально возможное восстановление утраченных способностей пациента после различных заболеваний. В настоящее время медицинская реабилитация не просто назначение каких-либо упражнений после выписки из больницы или курс физиотерапии в конце стационарного периода. Это комплекс мероприятий, которые включают в себя участие врачей разных сфер: физиотерапевтов, массажистов, трудотерапевтов, психологов, логопедов и других специалистов. Медицинская реабилитация включает в себя не только общее оздоровление пациента, но также восстановление его мышечной силы, предотвращение возникновения осложнений и рецидивов».
По словам Гусейновой, «в настоящее время медицинская реабилитация эффективна в лечении широкого круга заболеваний (инсульт, черепно-мозговая травма, спинномозговая травма, рассеянный склероз, болезнь Паркинсона, заболевания периферической нервной системы, детский церебральный паралич, ревматические заболевания, спортивные травмы и ушибы, после нейрохирургических, артрологических и кардиологических операций, сколиоз и др). В последние годы также получили развитие такие направления, как кистевая терапия, послеампутационное восстановление, реабилитация при хроническом болевом синдроме.
Важную роль в реабилитации отводят физическим упражнениям, так как пациенты, например, после нейрохирургических вмешательств, страдают именно нарушениями движений. При нарушениях речи пациентом занимается логопед. Он как бы учится заново говорить. Если пациент раньше имел какую-то специальность, то физиотерапевт помогает восстановить ему имевшиеся навыки либо приобрести другие, которые лучше всего подходят для него.
К основным методам и средствам медицинской реабилитации относятся: физические упражнения, кинезотерапия, массаж, физиотерапевтические методы, мануальная терапия, различные методы электростимуляции (метод заключается в улучшении проведения нервных импульсов к скелетным мышцам), криотерапия (воздействие холода), инъекционные методы, социальная, психологическая и логопедическая помощь, робототехника и различные виртуальные программы.
Одним из ключевых моментов в любой реабилитации являются физиотерапевтические методы, которые направлены на восстановление утраченных функций и стимулирование движений у пациента, ускорение репаративных процессов в тканях и органах, особенно в опорно-двигательном аппарате, нервной системе и системе кровообращения».
Говоря о разнице между лечением и реабилитацией, специалист указывает, что «и лечение, и реабилитация решают во многом схожие задачи, направленные на ликвидацию последствий заболевания или травмы с целью возвращения больного к труду и в общество. Зачастую реабилитация рассматривается либо как продолжение лечения или как восстановительное лечение, либо как процесс, включающий лечение, профилактику и диспансеризацию. Однако медицинская реабилитация имеет свои особенности, позволяющие отличать эти два понятия друг от друга. Следует знать, что лечение связано с выявлением и устранением «проблемы», лежащей в основе исходного пункта развития болезни. Реабилитация же, прежде всего, направлена на мобилизацию защитных механизмов организма.
В реабилитации постоянно определяется прогнозирование, определение реабилитационного потенциала, трудового прогноза. Лечение же направлено на конкретную ликвидацию или компенсацию заболевания.
Лечение является в определенной мере пассивным методом, в то время как реабилитация требует активного участия больного в реабилитационном процессе. Лечение и реабилитация базируются на различных темах прогноза. Если лечение строится обычно на нозологическом и синдромологическом диагнозе, то реабилитация опирается на функциональный диагноз».
На вопрос, какой возрастной диапазон важен для формирования сильных костей у детей и подростков, какие витамины и микроэлементы влияют на состояние костной системы, Гусейнова ответила так: «Детство и подростковый возраст – критическое время для построения костной массы. В этот период кости становятся крупнее и плотнее, и процесс продолжается примерно до 25 лет. Если в этом возрасте сформируются прочные кости, то позже человек будет менее предрасположен к остеопорозу. Кальций жизненно важен для прочности костей и является основным строительным материалом нашего скелета. Так, из 1 кг кальция, содержащегося в нашем теле, 99 процентов находятся в костях. Кость служит резервуаром кальция. Запасы кальция хранятся в скелете для того, чтобы поддерживать его уровень в крови, что очень важно для работы нервной системы и мышц. Пик прироста кальция в костях приходится на 14 лет у мальчиков и на 12,5 лет у девочек.
Лучшими источниками кальция являются молоко и другие молочные продукты. Но есть и другие пищевые источники кальция, включая зеленые овощи, рыбу и морепродукты, орехи и др. Количество кальция, которое требуется человеку, зависит от возраста. Рекомендации по необходимому потреблению кальция для населения отличаются в зависимости от страны, но в целом они исходят из того, что люди получают недостаточно кальция. Люди, которые не получают достаточно кальция с продуктами питания, должны принимать его добавки. Кальций в виде добавок необходимо принимать в дозе 500-600 мг в день обычно в сочетании с витамином D.