Эксперт Минздрава Азербайджана о медицинской реабилитации

На вопрос, что такое медицинская реабилитация и после каких заболеваний она рекомендуется, Гусейнова сказала, что «медицинская реабилитация - это комплекс лечебных и профилактических мероприятий, направленных на максимально возможное восстановление утраченных способностей пациента после различных заболеваний. В настоящее время медицинская реабилитация не просто назначение каких-либо упражнений после выписки из больницы или курс физиотерапии в конце стационарного периода. Это комплекс мероприятий, которые включают в себя участие врачей разных сфер: физиотерапевтов, массажистов, трудотерапевтов, психологов, логопедов и других специалистов. Медицинская реабилитация включает в себя не только общее оздоровление пациента, но также восстановление его мышечной силы, предотвращение возникновения осложнений и рецидивов».

По словам Гусейновой, «в настоящее время медицинская реабилитация эффективна в лечении широкого круга заболеваний (инсульт, черепно-мозговая травма, спинномозговая травма, рассеянный склероз, болезнь Паркинсона, заболевания периферической нервной системы, детский церебральный паралич, ревматические заболевания, спортивные травмы и ушибы, после нейрохирургических, артрологических и кардиологических операций, сколиоз и др). В последние годы также получили развитие такие направления, как кистевая терапия, послеампутационное восстановление, реабилитация при хроническом болевом синдроме.

Важную роль в реабилитации отводят физическим упражнениям, так как пациенты, например, после нейрохирургических вмешательств, страдают именно нарушениями движений. При нарушениях речи пациентом занимается логопед. Он как бы учится заново говорить. Если пациент раньше имел какую-то специальность, то физиотерапевт помогает восстановить ему имевшиеся навыки либо приобрести другие, которые лучше всего подходят для него.

К основным методам и средствам медицинской реабилитации относятся: физические упражнения, кинезотерапия, массаж, физиотерапевтические методы, мануальная терапия, различные методы электростимуляции (метод заключается в улучшении проведения нервных импульсов к скелетным мышцам), криотерапия (воздействие холода), инъекционные методы, социальная, психологическая и логопедическая помощь, робототехника и различные виртуальные программы.

Одним из ключевых моментов в любой реабилитации являются физиотерапевтические методы, которые направлены на восстановление утраченных функций и стимулирование движений у пациента, ускорение репаративных процессов в тканях и органах, особенно в опорно-двигательном аппарате, нервной системе и системе кровообращения».

Говоря о разнице между лечением и реабилитацией, специалист указывает, что «и лечение, и реабилитация решают во многом схожие задачи, направленные на ликвидацию последствий заболевания или травмы с целью возвращения больного к труду и в общество. Зачастую реабилитация рассматривается либо как продолжение лечения или как восстановительное лечение, либо как процесс, включающий лечение, профилактику и диспансеризацию. Однако медицинская реабилитация имеет свои особенности, позволяющие отличать эти два понятия друг от друга. Следует знать, что лечение связано с выявлением и устранением «проблемы», лежащей в основе исходного пункта развития болезни. Реабилитация же, прежде всего, направлена на мобилизацию защитных механизмов организма.