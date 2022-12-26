Депутат предложил создать спецпредставительство в Ханкенди

Прежний статус Нахчывана, который в 90-х годах стал автономной республикой, был требованием времени, но теперь, после победы, все территориальные единицы должны быть напрямую подчинены верховной исполнительной власти, а не законодательному органу, заявил депутат Захид Орудж на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

«Сейчас очередь за Ханкенди. Создание там спецпредставительства позволит местному армянскому населению, 30 лет ждущему решений от Ирана, России и Запада, подчиняться Конституции и законам, положить конец вражде», - сказал Орудж.