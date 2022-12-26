На горячую линию Министерства по чрезвычайным ситуациям «112» поступило обращение от гражданина в связи с эксплуатацией находящегося в аварийном состоянии лифта 11-этажного жилого дома, расположенного в Баку на улице А.Гулиева и принадлежащего ЖСК «Фортуна-1».

В связи с обращением инспекторы Госагентства по безопасному ведению промышленных работ и горно-промысловому надзору МЧС провели технический осмотр лифта в указанном здании. В ходе проверки было установлено, что лифт эксплуатировался без соблюдения соответствующих требований безопасности и представлял угрозу жизни и здоровью людей.

Эксплуатацию лифта приостановили, а перед ЖСК «Фортуна-1» поставлен вопрос об устранении выявленных нарушений технической безопасности. Составлен соответствующий акт, руководству ЖСК разъяснено, что эксплуатация лифта будет возможна только при устранении нарушений правил, и оно несет ответственность за аварию и несчастный случай, которые могут произойти при эксплуатации лифта без соблюдения надлежащих норм.