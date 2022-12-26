Лукашенко с Путиным выпили чай и «расставили многие точки над «i»

Глава Беларуси Александр Лукашенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что вчера политики обсудили многие вопросы, расставили точки над «i», пишут российские СМИ.

«Если кто-то думает, как вы правильно сказали, что мы только чай пьем, то должен сказать, что мы вчера с вами не только за этим чаепитием, но и поздно вечером, возвращаясь домой, обсудили очень многие вопросы. Порой у некоторых государств на это уходят годы — мы с вами за вечер многие точки расставили над «i», — сказал Лукашенко.

Он также выразил благодарность Путину за плодотворный диалог и утреннее посещение Русского музея, а также похвалил Санкт-Петербург.