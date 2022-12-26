Беседовал: Ага Гасымлы, собкор 12:59

Протестующая молодежь Ирана отметила 100 дней с начала антиправительственных демонстраций новыми акциями протеста в Тегеране, Исфахане, Бабиле, Кирманхашре, Бендер-Аббасе, Мешеде, Каредже, Гахдаране, Казвине и других городах. На всех акциях, помимо сжигания хиджабов, предавали огню и выбрасывали в мусорные урны тысячи фотографий и плакатов с изображениями Хомейни и Хаменеи. Плакаты были вынесены учащимися из университетов, школ и спортивных залов. Уничтожение изображений аятолл в Иране носит глубоко символический характер подобно тому, как много лет назад сжигались портреты шаха. Сожжение тех портретов, запечатленное на старых видеозаписях 1979 года, официальная пропаганда превратила в символ Исламской революции. Теперь горящие фотографии, плакаты, билборды с изображением идолов Исламской Республики становятся символом современного антиклерикального движения.

В провинции Тегеран протестующие перекрыли магистраль Неваб, а в столичном квартале Хафтахоз прошла демонстрация под лозунгами «Мы похороним деспотию Хаменеи», «Смерть диктатору» и так далее. Акции протеста прошли в западно-азербайджанских провинциях Байкент и Казвин. В Бабиле, Кирмане и городе Шуш, а также в Исфахане и Гахдариджане с помощью коктейлей Молотова были уничтожены штаб-квартиры «Басидж». В Бендер-Аббасе силовики применили против демонстрантов огнестрельное оружие, о количестве раненых не сообщается. Тем временем власти вынесли смертный приговор еще одному участнику протестов – Мухаммеду Губадлы. Отметим, что за последний месяц в 161 городе Ирана прошло 550 антиправительственных акций. Всего арестовано 18342 демонстранта. Итоги ста дней протестов haqqin.az подвел с иранским писателем Ираджем Месдаги.

- Как бы Вы охарактеризовали протестное движение, начавшееся с убийства двадцатидвухлетней Мехсы Амини в сентябре этого года? - Несомненно, события в Иране следует квалифицировать как революцию, то есть движение за смену общественно-политической системы страны. Пока что мы видим первые шаги на пути к отмене теократии. Иранские власти еще сильны, у них есть ресурсы, чтобы подавлять акции протестов. Но митинги не стихают и расшатывают устои режима аятолл. За прошедшее с начала протестов время стало очевидно, что уровень недовольства населения нарастает с каждым днем. Такая динамика – угрожающий сигнал властям. Точка невозврата пройдена. С самого начала событий было ясно, что вопрос о правах женщин в Иране является генератором протестов. Далее, словно снежный ком, наслоились другие вопросы, связанные с обеспечением прав и свобод. Процесс гражданского неповиновения будет продолжаться, недовольство пойдет вглубь иранского общества и закончится падением теократии. - Экс-глава разведки СИПАХ Хусейн Тайиб заявил, что власти не могут отменить обязательное ношение хиджаба, но и действовать методами полиции нравов тоже невозможно. По его словам, вопрос с хиджабом будет вечным детонатором взрыва недовольства, поэтому надо что-то придумать. Могут ли власти декриминализовать отказ от ношения хиджаба и тем самым нейтрализовать накал страстей в стране? - Движение женщин против принудительного ношения хиджаба – не единственная причина уличных протестов. Да, эта проблема стала искрой, от которой разгорелся пожар протестов, продолжающийся уже 100 дней и охвативший все иранские города. Понятно, что даже если власти пойдут на отмену обязательного хиджаба, манифестации не прекратятся. Лозунг «Женщина, Жизнь, Свобода» – только одно из множества фундаментальных требований иранского общества. Власти упустили время, когда можно было успокоить мятежную молодежь. Как бы они теперь ни старались заглушить голоса протестующих, не дать возможности просочиться информации за границу, создать видимость прекращения акций, – волна митингов, пикетов, демонстраций, баррикад на дорогах и забастовок с разной интенсивностью продолжается. Это означает, что процесс революции стал необратимым. Главное требование протестующих – свержение античеловеческой теократической системы в Иране, а не ее эволюционное преобразование в нечто, имеющее человеческий облик. - Чем отличаются нынешние протесты от акций 2009-го и 2018 годов? - Беспрецедентным размахом. По всей территории страны от каспийского побережья до Оманского залива идут антиправительственные акции. Сейчас власти бросили весь репрессивный аппарат на подавление революции. За последние 43 года не было еще такого длительного, мощного, бескомпромиссного протестного движения. В Иране не осталось городов и даже поселков, где не проходили бы акции под лозунгами «Нет Исламской Республике», «Нет диктатуре». Никогда еще после переворота исламистов не наблюдалось такой широкой географии и массовости антиправительственных выступлений. Это доказательство того, что «король абсолютно голый». Режиму аятоллы Хаменеи нет места в Иране, и нет у него шансов нынешнюю революцию подавить. - Интересно, что в Иране на протяжении многих лет дети с пеленок не видели ничего, кроме шариата, религиозных процессий, бесед, проповедей исламского образа жизни и религиозного календаря. Как получилось, что одно поколение студентов привело к власти мулл, а другое поколение, выросшее в условиях теократии, стремится этих мулл свергнуть?

- Все дело в научно-техническом прогрессе. Информация и информационные технологии – главный идеологический враг Хаменеи и его режима. Несколько десятилетий властям удавалось держать людей в информационном вакууме. Помните, как уничтожали параболические антенны, чтобы иранцы не увидели уровень жизни и техники на Западе? Но цифровая революция пробила все границы, и самое главное – пробила границы в сознании иранцев. Современная молодежь Ирана в режиме онлайн видит и знает, что происходит в мире и, в частности, в западных странах. Муллам не удалось изолировать иранское общество и вырастить поколение фанатично покорных религиозных зомби. Социальные сети, цифровые технологии, интернет не позволили теократии ограничить диапазон сознания молодежи. Иранские подростки понимают, что власть в стране является продуктом средних веков. Наметилось колоссальное противоречие между современным мировоззрением иранского общества и мракобесием иранской теократии. Хаменеи не может пойти на какие-либо реформы, поскольку невозможно выстроить систему XII века, привнося в нее элементы века XXI. Исламский режим базируется на средневековом мировоззрении, бредовых понятиях о мироустройстве и всякого рода обскурантизме. От любой реформы режим рухнет, как карточный домик, так как иранское общество стремится к прогрессу, молодежь хочет жить в современном мире. Вот такая революционная ситуация: в верхах муллы со своими допотопными догмами, а внизу молодежь, желающая жить в цивилизационном государстве современного века. К этому надо прибавить массу других экономических, социальных, этнических и прочих проблем. - До сих пор у революции нет лидера. Многие эксперты считают, что сын шаха Реза Пехлеви – единственный политик, который может сохранить единство страны и при этом вести борьбу за свержение теократической системы. - Да, у протестного движения нет харизматичного лидера. Это проблема нынешней революции. Реза Пехлеви имеет популярность в народе как сын шаха, который внес вклад в развитие страны и оставил свой след в истории Ирана. Другие общественные активисты Хамед Эсмаилиюн и Масих Алинежад, представляющие интересы диаспор, по разным причинам не могут стать лидерами протестов. Реза Пехлеви выполняет свою роль в революционном движении, но его проблема в том, что в последний месяц он не проявлял особой активности, которая требуется в сложившейся ситуации. Ему следовало бы больше воздействовать на процессы в стране, но он упускает время. Думаю, что лидер революции должен появиться внутри Ирана, а не из диаспоры. Сейчас в стране не видно даже потенциального лидера, но революция сама сформирует такого авторитетного руководителя, за которым пойдут все слои общества. - В международные правозащитные организации обратились задержанные на акциях женщины, которые подверглись сексуальному насилию в полицейском участке и даже в полицейском автозаке. До этого задержанных женщин насиловали в СИЗО и тюрьмах. Поразительные стандарты у этого режима: женщин арестовывают под предлогом безнравственности, а затем подвергают сексуальным домогательствам.

- Иранский режим на протяжении своего существования применял по отношению к политзаключенным женщинам пытки и изнасилования. Я сам был осужден и провел 10 лет в печально известной тегеранской тюрьме Эвин. Я воочию знаком с тем, что происходит с молодыми женщинами-заключенными в иранских тюрьмах. Силовики гораздо больше издеваются над женщинами, чем над мужчинами. Это специфическая женоненавистническая политика, свойственная только иранскому режиму мулл. На всем протяжении 43 лет правления аятолл сексуальное насилие было составной частью пыток политзаключенных женщин в Иране. - Есть такое мнение, что волнения в этнических регионах Ирана на руку Хаменеи. Под этим предлогом он может использовать справедливое недовольство белуджей или азербайджанцев в пропагандистских целях – мол, протесты угрожают целостности страны. Что Вы об этом думаете? - Я хорошо знаю про акции протестов в этнических провинциях Ирана. Ни в одном регионе проживания курдов, белуджей или азербайджанцев нет стремления расколоть Иран. Больше всего об угрозе раскола Ирана из-за протестов говорит иранская пропаганда. Власти все время разыгрывают карту фрагментации страны по этническому и религиозному признаку, ведь курды и арабы Ирана – сунниты. Но все этнические меньшинства, будь то арабы Хузестана, курды или азербайджанцы, объединены с прочим населением общим протестным движением против диктатуры аятолл. Пропаганда этнической раздробленности Ирана не сработала. В Иране все понимают, насколько важен вопрос сохранения единства страны. - Бадри Хосейни Хаменеи, сестра аятоллы Хаменеи, призвала КСИР встать на сторону протестующих в стране… - Я могу сказать больше. Хаменеи более десяти лет держал в застенках мужа своей сестры, который был оппозиционным священнослужителем. Младший брат верховного лидера Хади Хаменеи находится под домашним арестом. Не удивительно, что он выступил с острой критикой своего брата за его методы правления и установленную им диктатуру: Хади был лидером партии реформистов.