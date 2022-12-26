Продолжается расследование уголовного дела, возбужденного Главным управлением по борьбе с коррупцией при Генпрокуратуре по факту продажи одной и той же квартиры сотрудниками ЖСК PROGRESS-2016 нескольким лицам, что вызвало многочисленные жалобы граждан.

В ходе следствия были выявлены основательные подозрения в том, что директор ЖСК Hayan E Рафик Насиров и директор ЖСК PROGRESS-2016 Эмиль Самандаров на основе поддельных документов продавали квартиры в жилом здании в городе Хырдалан нескольким лицам.

Рафик Насиров был привлечен в качестве обвиняемого по статьям 178.3.2 (мошенничество с причинением крупного ущерба), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и 313 (служебный подлог), а Эмиль Самандаров – по статьям 178.4 (мошенничество с нанесением особо крупного ущерба), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и 313 (служебный подлог) УК Азербайджана, они были арестованы решением суда.

В настоящее время продолжается предварительное следствие по делу.