Среднегодовой рост ВВП Азербайджана в 2028-2037 годах составит 2,5% прогноз британских аналитиков
В период с 2028 по 2037 год темпы роста ВВП Азербайджана будут составлять в среднем 2,5% в год.
Об этом говорится в прогнозе World Economic League Table - WELT 2023, опубликованном Центром экономических и бизнес-исследований (CEBR), сообщает EADaily.
В конце каждого года CEBR - один из самых престижных экономических и бизнес-аналитических центров в Лондоне - составляет прогноз World Economic League Table на ближайшие полтора десятилетия для экономик мира на основе номинального ВВП, рассчитанного в долларах по текущим ценам.
«Классифицированная как страна с доходом выше среднего, Азербайджан в 2022 году имел прогнозируемый скорректированный по ППС (паритет покупательской способности) ВВП на душу населения в размере $17,448. После сокращения ВВП на 4,2% в 2020 году экономика Азербайджана выросла на 5,6% в 2021 году и, по оценкам, на 3,7% в 2022 году, в результате чего объем производства превысил уровень 2019 года на 4,9%», - отмечают аналитики центра.
В CEBR указывают, что наряду с устойчивым ростом производства ожидается, что инфляция достигнет максимума в 12,2% в 2022 году.
«Предполагаемая инфляция в 2022 году была высокой по сравнению со средним показателем предыдущего десятилетия в 4,9%», - говорится в прогнозе.
Эксперты CEBR ожидают, что в 2022 году уровень безработицы в Азербайджане снизится на 0,1 процентный пункт - до 5,9%.
«Государственные финансы находятся в здоровом состоянии и ожидается, что доля государственного долга к ВВП снизится до 20,7% в 2022 году с 26,4% в 2021 году. Ожидается, что в 2022 году правительство будет иметь профицит бюджета в размере 17,1% ВВП, несмотря на глобальную турбулентность в государственных финансах, вызванную пандемией и растущей инфляцией. Сочетание относительно низкой долговой нагрузки и профицита бюджета означает, что государственные финансы находятся в сильном положении, что поддержит доверие частного сектора и инвестиции, а также предоставит правительству больше финансовых возможностей в будущем», - отмечается в документе.
Кроме того, аналитики CEBR подчеркнули, что «показатели частного сектора в Азербайджане улучшились благодаря нормативно-правовой и институциональной среде, которая все больше способствует деловой активности»: «В 2020 году страна заняла 34-е место в индексе легкости ведения бизнеса Всемирного банка по сравнению с 69-м в 2016 году».