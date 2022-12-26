В период с 2028 по 2037 год темпы роста ВВП Азербайджана будут составлять в среднем 2,5% в год.

Об этом говорится в прогнозе World Economic League Table - WELT 2023, опубликованном Центром экономических и бизнес-исследований (CEBR), сообщает EADaily.

В конце каждого года CEBR - один из самых престижных экономических и бизнес-аналитических центров в Лондоне - составляет прогноз World Economic League Table на ближайшие полтора десятилетия для экономик мира на основе номинального ВВП, рассчитанного в долларах по текущим ценам.

«Классифицированная как страна с доходом выше среднего, Азербайджан в 2022 году имел прогнозируемый скорректированный по ППС (паритет покупательской способности) ВВП на душу населения в размере $17,448. После сокращения ВВП на 4,2% в 2020 году экономика Азербайджана выросла на 5,6% в 2021 году и, по оценкам, на 3,7% в 2022 году, в результате чего объем производства превысил уровень 2019 года на 4,9%», - отмечают аналитики центра.

В CEBR указывают, что наряду с устойчивым ростом производства ожидается, что инфляция достигнет максимума в 12,2% в 2022 году.

«Предполагаемая инфляция в 2022 году была высокой по сравнению со средним показателем предыдущего десятилетия в 4,9%», - говорится в прогнозе.