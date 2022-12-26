В Южной Корее помиловали экс-президента, осужденного на 17 лет

Президент Республики Корея Юн Сок Ёль помиловал ранее осужденных экс-президента страны Ли Мён Бака, экс-губернатора провинции Южный Кёнсан Ким Кён Су и некоторых других политиков, передает «Интерфакс» со ссылкой на «Ренхап».

Решения о помиловании вступят в силу 28 декабря.

Президент сообщил об этом на заседании правительства и выразил надежду, что принятые решения будут способствовать объединению нации.

Ли Мён Бак отбывал 17-летний срок в тюрьме за коррупцию, помилование сократило ему срок лишения свободы на 15 лет и отменило обязанность довыплатить остаток штрафов на общую сумму 8,2 млрд вон ($6,48 млн). Ожидалось, экс-президента помилуют в августе 2022 года, но в последнюю минуту его исключили из списка из политических соображений, связанных с низким рейтингом одобрения Юн Сок Ёля в то время.

Ли был президентом Южной Кореи с 2008 по начало 2013 года, а до этого был мэром Сеула и гендиректором строительной компании Hyundai Engineering and Construction.