Украинцы атаковали позиции россиян: около ста погибших и раненых
Украинские военные провели результативную атаку на позиции россиян в районе населенного пункта Новобелозерка в Запорожской области, сообщается в сводке Генштаба ВСУ 27 декабря.
"25 декабря наши воины поразили сосредоточение живой силы российских захватчиков возле Новобелозерки Васильевского района Запорожской области. Потери противника составили до 100 военнослужащих мертвыми и ранеными. Среди них 15 сотрудников Федеральной службы безопасности РФ", - говорится в заявлении Генштаба.
Сколько из этих 15 человек ранены, а сколько погибли, в сообщении украинских военных не уточняется.