Президент дал очень много поручений и рекомендаций, которые тяжело выполнить в короткий промежуток времени, заявил полномочный представитель президента Азербайджана в Нахчыване Фуад Наджафли.

По его словам, Верховный Меджлис Нахчывана будет действовать как законодательный орган, а спецпредставительство – как орган исполнительной власти.

«Я сам нахчыванец и лучше знаком с местными проблемами. Нахчыван находился в относительной блокаде по сравнению с другими нашими регионами. Со временем большинство запретов будут сняты. Никаких незаконных решений, принятых по капризу, не останется».

Наджафли также прокомментировал распространенную в социальных сетях фотографию, где он запечатлен на улице с местным жителем.

«Я не могу привыкнуть к такой жизни. Поэтому вечером немного прогулялся по городу. Ко мне подходили местные жители, поговорили, я выслушал их проблемы. Я из народа. Это была обычная прогулка, не запланированная».