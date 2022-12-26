Президент России Владимир Путин сообщил, что ему вместе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым удалось втроем поговорить на саммите СНГ в Санкт-Петербурге.

"Мы с вами еще вчера начали [разговор], и удалось втроем поговорить", - сказал Путин во вторник, открывая двустороннюю встречу с армянским премьером.

Российский лидер также отметил, что обсудит с армянским премьером урегулирование на Южном Кавказе и армяно-азербайджанские отношения.