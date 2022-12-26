Маск запускает спутники над Ираном

Глава SpaceX Илон Маск заявил, что теперь его космическая компания имеет около 100 активных спутников связи Starlink над территорией Ирана. Как передает Reuters, о планах активировать сервис над этой ближневосточной страной Маск заявлял еще осенью 2022 года.

В одном из предыдущих постов Маск заявил, что откроет спутники Starlink с целью обеспечить связь между демонстрантами в Иране, где продолжаются протестные акции.

Starlink - глобальная спутниковая система, разворачиваемая компанией SpaceX для обеспечения высокоскоростным широкополосным спутниковым доступом в Интернет в местах, где он дорогой или полностью недоступный. Более 3200 спутников Starlink компании SpaceX на орбите обеспечивают высокоскоростной и широкополосный интернет в самых дальних уголках мира.