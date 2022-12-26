Фархад Мамедов, автор haqqin.az 14:26

После отказа министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна участвовать в трехсторонних переговорах с министрами иностранных дел России и Азербайджана между Ереваном и Москвой продолжаются взаимные публичные обвинения. Секретарь Совета безопасности Армен Григорян заявил, что глава МИД не поехал в российскую столицу «в связи с его плотным графиком на фоне ситуации в Лачинском коридоре» и заявил, что это не было дипломатическим демаршем. Но при этом он продолжал обвинять Россию в бездействии. Команда Пашиняна продолжает углублять конфронтацию с Кремлем. Накануне в интервью местному общественному телевидению Григорян заявил, что разговоры о том, что Армения вызвала дипломатический коллапс в отношениях с Россией, беспочвенны. «Армянская сторона всегда проявляла конструктивность. Мы не бойкотировали встречу с главами МИД РФ и Азербайджана, так как были заняты урегулированием кризиса, возникшего из-за блокады Лачинского коридора», - сказал Григорян, комментируя заявление главы МИД России Сергея Лаврова.

Сам Лавров ранее высказался о том, что инциденты между Арменией и Азербайджаном будут происходить и далее, «даже если одна из сторон будет отказываться от контактов». Григорян не стал отрицать наличие антироссийских настроений в правительстве Армении, но отметил, что «работа с российскими коллегами продолжается». По его словам, согласно трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года, ответственность за Лачинский коридор полностью лежит на российской стороне, а потому устранение возникшей ситуации является прямой обязанностью Москвы. Секретарь Совбеза также напомнил, что Армения несколько раз обращалась за помощью к России во время столкновений на границе, но никакой помощи не получила. В свою очередь, армянский политолог и директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян считает, что если дипломаты публично выражают свое недовольство друг другом, то значит, что напряженность между двумя странами достигла кризисного уровня. Искандарян полагает, что антироссийская риторика властей Армении направлена на внутреннюю аудиторию, поскольку «во внутриполитической реальности спрос на недовольство Россией довольно приличный». Другой армянский политолог Тигран Григорян считает, что официальный Ереван всего лишь хотел донести: Россия несет ответственность за ситуацию на Лачинской дороге. По его словам, в Армении складывается ощущение, что не только Азербайджан, но и Россия силовыми методами пытаются навязать ей определенные решения. Об этом открыто и недвусмысленно заявил секретарь Совбеза Армен Григорян. Власти Армении впервые на высоком уровне обвинили Россию в том, что Кремль принуждает Армению предоставить коридор через свою суверенную территорию Азербайджану, а также присоединиться к формирующемуся союзному государству Россия-Беларусь. По словам Григоряна, именно в этом состоит причина кризиса в армяно-российских отношениях, который ярко выражен в последнее время.