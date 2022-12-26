Пугачеву обвинили в работе на спецслужбы Запада

Певица Алла Пугачева сотрудничает со спецслужбами западных стран. Об этом в эфире программы «Место встречи» на российском телеканале заявил руководитель федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин, сообщили российские СМИ.

Он также назвал и другие имена российских знаменитостей, сотрудничающих со спецслужбами. Бородин упомянул рэп-исполнителя Моргенштерна (внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов) и видеоблогера Юрия Дудя (включен в реестр СМИ-иноагентов). «Эти люди, по нашей информации, работают на западные спецслужбы», — сказал он.

Бородин отметил, что ожидает появления официальных документов, подтверждающих «связь Пугачевой с западными странами».

«Подождите чуть-чуть, мы вам расскажем всю правду, с кем сотрудничает Алла Пугачева и мутные персоны Моргенштерн и Дудь. На кого эти люди все эти годы работали в России, и почему они убежали именно в трудный момент для нашей страны. Надеюсь, вы все понимаете, что это было сказано не просто так», — цитируют СМИ Бородина.