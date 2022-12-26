Нахчыванскую погранслужбу подчинили Баку

Отдельная пограничная дивизия «Нахчыван» была переименована в пограничный отряд «Нахчыван» Государственной пограничной службы Азербайджана.

Одновременно командующий упраздненной пограндивизии генерал-лейтенант Ниямеддин Тагиев был освобожден от занимаемой должности, на его место назначен полковник Бахман Бабаев.

Ниямеддин Тагиев назначен начальником Главного управления в Государственной пограничной службе.