Нахчыванскую погранслужбу подчинили Баку
Отдельная пограничная дивизия «Нахчыван» была переименована в пограничный отряд «Нахчыван» Государственной пограничной службы Азербайджана.
Одновременно командующий упраздненной пограндивизии генерал-лейтенант Ниямеддин Тагиев был освобожден от занимаемой должности, на его место назначен полковник Бахман Бабаев.
Ниямеддин Тагиев назначен начальником Главного управления в Государственной пограничной службе.
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