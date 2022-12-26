Украинцы рассказали о новой тактике россиян

В ВС Украины предупреждают, что Россия может сменить тактику нанесения ударов по Украине и применить во время следующей массированной атаки одновременно и ракеты, и дроны. Об этом сообщила глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

"Подготовка стратегической тактической авиации тоже есть, но все же помним, что тактика врага может меняться. Необязательно это будет массовая ракетная атака, она может быть и комбинированной", - сказала Гуменюк, добавив, что Россия получила новую партию дронов и уже начала их применять для атак по Украине.

По ее словам, дроны применяются не только для ударов, но и для выявления мест нахождения ПВО.