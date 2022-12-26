В Азербайджане будет введена пенсионная амнистия

Согласно действующему законодательству, в настоящее время данная сумма удерживается с согласия трудового пенсионера на основании решения органа, назначающего трудовую пенсию, в случае отсутствия согласия – в судебном порядке.

На сегодняшнем заседании ММ было предложено изменение в закон, предусматривающий применение срочной амнистии при вычете суммы уже выплаченной трудовой пенсии и надбавки к трудовой пенсии.

В Милли Меджлисе состоялось обсуждение проекта изменений в Закон «О трудовых пенсиях», передает haqqin.az.

Изменение в закон предусматривает, что будет удерживаться только сумма, переплаченная за последние три года, тогда как в настоящее время возврату подлежит вся сумма.

Кроме того, согласно поправкам, с пенсионеров, получающих невысокую пенсию, будет взиматься сумма в 10%, высокую – в 20%.

Изменение было вынесено на голосование и одобрено в первом чтении.

Ожидается, что поправки вступят в силу с января 2023 года.