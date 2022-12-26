Иранская шахматистка пришла на соревнования без хиджаба

Иранская шахматистка Сара Хадем приняла участие в чемпионате мира по блицу, не надев головной убор, ношения которого требуют иранские власти, передает «Голос Америки».

Международная шахматная федерация опубликовала фотографии игроков с соревнований, которые проходили в Алматы, включая фотографию Хадем, склонившейся над шахматной доской с падающими на плечи волосами.

Хадем – единственная иранская женщина, принимающая участие в соревнованиях.

Вопрос ношения хиджаба иранскими женщинами стал актуальным, когда в стране прошли акции протеста в связи со смертью 22-летней Махсы Амини, которая была задержана в сентябре иранской полицией нравов за нарушение национального дресс-кода.