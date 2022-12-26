Слуцкий: Украина не готова к переговорам с Россией
Украина по-прежнему не готова к переговорам с Россией, в том числе на площадке ООН, заявил ТАСС глава комитета Госдумы по международным делам, член делегации РФ на переговорах с Украиной Леонид Слуцкий.
«Украина по-прежнему не готова вести переговоры о мире, все высказывания [главы МИД Украины Дмитрия] Кулебы - дымовая завеса», - сказал Слуцкий в ответ на просьбу прокомментировать заявления генсека ООН Антониу Гутерриша о готовности к посредничеству в «мирном саммите», предложенном ранее Кулебой.
Слуцкий подчеркнул, что именно украинская сторона вышла из стамбульского переговорного процесса, выбрав путь эскалации.
При этом он отметил, что «мяч по-прежнему на стороне Киева», и цели «спецоперации» остаются прежними - денацификация и демилитаризация Украины.
Глава думского комитета также указал, что «пока на Украине против России воюет весь блок НАТО, любые так называемые мирные формулы с Банковой будут неэффективными».
Ранее Кулеба заявил, что Киев намерен провести к концу февраля «мирный саммит» на площадке ООН с участием в качестве возможного посредника генсекретаря всемирной организации Антониу Гутерриша.