Слуцкий: Украина не готова к переговорам с Россией

Украина по-прежнему не готова к переговорам с Россией, в том числе на площадке ООН, заявил ТАСС глава комитета Госдумы по международным делам, член делегации РФ на переговорах с Украиной Леонид Слуцкий.

«Украина по-прежнему не готова вести переговоры о мире, все высказывания [главы МИД Украины Дмитрия] Кулебы - дымовая завеса», - сказал Слуцкий в ответ на просьбу прокомментировать заявления генсека ООН Антониу Гутерриша о готовности к посредничеству в «мирном саммите», предложенном ранее Кулебой.

Слуцкий подчеркнул, что именно украинская сторона вышла из стамбульского переговорного процесса, выбрав путь эскалации.