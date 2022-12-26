В Украине арестовали миллиардное имущество Усманова

В Украине арестовали имущество российского олигарха Алишера Усманова на почти 2 млрд грн. На территории портов в Украине находились склады с железной рудой, принадлежащей его компании, сообщили украинские СМИ со ссылкой на СБУ.

"В результате следственно-оперативных действий... установлено местонахождение подпольных складов РФ, где хранили более 160 тыс. тонн украинской железной руды. Найденная партия железной руды принадлежит компании российского олигарха Алишера Усманова", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сырье обнаружено на территории нескольких морских портов Украины. "Общая стоимость изъятых полезных ископаемых составляет около 2 млрд грн", - добавили в спецслужбе.

По материалам СБУ, на изъятое имущество наложен арест и решается вопрос его передачи в Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).