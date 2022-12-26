Александр Караваев, автор haqqin.az, Москва 15:32

Никогда еще отношения России со странами СНГ не приобретали такой значимости. Судя по повестке 2022 года и общему социально-экономическому контексту, главная задача России в СНГ/ЕАЭС – это не только поиск новых каналов экспорта углеводородов, металлургической продукции и прочих востребованных товаров на внешние рынки. Задача перед Москвой стоит куда более глобальная: научиться торгово-промышленным взаимоотношениям с новыми центрами сил в Азии, на Ближнем Востоке и, прежде всего, в регионе постсоветского пространства. Теперь это выглядит так: Лондон, прощай; привет, Баку, Ташкент и Ашхабад!

Иными словами, Москва будет воспринимать регион СНГ не только как зону своего исключительного влияния и собственную ресурсную базу, но и как место для партнерства равных по значимости сил. Подобный тезис звучал и в прошлые годы, но теперь он приобретает остроту вызова. Причем даже прошлые, уже известные преимущества взаимодействия с СНГ сейчас для Москвы становятся едва ли не спасительным выходом. Можно посмотреть, как изменились классические линии взаимодействия за 2022 год. Армянские трудовые резервы В России постепенно происходил процесс замены части населения трудового возраста на выходцев из сопредельных государств. Постепенно они становились новыми гражданами России, а война только ускорила эти процессы. Количество въехавших в Россию трудовых мигрантов во втором квартале 2022 года составило 3,12 млн человек, что на треть больше показателя 2021 года и является рекордным квартальным значением как минимум за последние шесть лет. В 2022 году, как и в прошлые годы, половина всех трудовых мигрантов в РФ (1,54 млн человек, или 49,6%) были гражданами Узбекистана; около трети пришлось на уроженцев Таджикистана (52 тыс. человек, или 30,5%). Также в немалом количестве трудиться в Россию прибыли граждане Кыргызстана и Армении – несмотря на политические проблемы во взаимоотношениях с Ереваном. Но число выездов из России в этом году превысило все показатели предыдущих тридцати лет. Абсолютные цифры еще не опубликованы, но, по данным оперативного учета МВД РФ за январь-июнь 2022 года, число выбывших из России превысило число прибывших в нее на 30%, в результате чего сложилось отрицательное сальдо миграции – 96,7 тыс. человек.

Ясно, что часть людей, оправившись после шока первых месяцев войны и дальнейшей мобилизации, вернулась домой в свои вузы, корпорации, к своему бизнесу. Но часть так и останется за рубежом, как, например, Анатолий Чубайс, фото которого в израильском кафе на днях опубликовал ряд таблоидов. Единственная опора в процессе отъезда испуганных, пацифистов и несогласных с режимом – это молодежь сопредельных стран, которая имеет силы попробовать удачу на российских просторах. Этот процесс стабилен и растянется на долгие годы. Укажем, что гражданство Российской Федерации в 2022 году приобрели 287,5 тыс. человек (за тот же период 2021, 2020 и 2019 годов – 352, 302 и 137 тыс. человек соответственно).

Российские компании сменили прописку Смена "прописки" юридических лиц, работавших в России, на "прописку" в сопредельных странах – едва ли не главный маркер уходящего года. Этот процесс можно наблюдать по всему ближнему зарубежью: от Грузии и Азербайджана до Узбекистана и Кыргызстана. Но наибольшее воздействие он оказал на Казахстан. По состоянию на 1 сентября 2022 года в Казахстане зарегистрировано 11,9 тыс. компаний с участием российских юридических лиц (это в 1,5 раза больше, чем в прошлом году). Подобное увеличение произошло в основном за счет малых предприятий, их число достигло 11,7 тыс. Количество предприятий увеличилось на 11,3% соответственно. Прежде всего Казахстан с Азербайджаном Магистральная инфраструктура СНГ теперь играет двойную роль. Во-первых, как связь внутри общего пространства. В этом отношении данный показатель был достаточен в предыдущие годы. Во-вторых, как новые "ворота" для российской внешней торговли, которая превышает суммарные показатели всех экономик Содружества. Доля от этого «пирога» интересна всем и, прежде всего, таким странам, как Азербайджан и Казахстан. В этом контексте любопытно процитировать выступление президента Токаева на вчерашнем саммите: "Нам нужны новые механизмы и форматы сотрудничества для повышения эффективности транспортно-логистических проектов на пространстве СНГ. Здесь особое значение приобретает международный коридор "Север – Юг", важной транспортной артерией в котором выступает железная дорога Казахстан – Туркменистан – Иран. Мы знаем, что и Российская Федерация проявила практический интерес к реализации этого проекта. Естественно, это приветствуется".

Нужно понимать, что в сложившихся обстоятельствах МТК "Север – Юг" ожидает громадный поток грузов, превышающий индикативные показатели в 16 млн тонн к 2039 году (прогноз, сделанный банком ЕАБР минувшим летом). Все три маршрута – западный прикаспийский ("азербайджанский"), восточный прикаспийский ("казахско-туркменский") и морской (через порты Астраханской области и Поволжья) – будут загружены до предела. Конечно же, мы находимся только в самом начале пути, и рекордами никто не блещет. Лишь малая часть из грузооборота России и Азербайджана – объемом в 6 млн тонн – идет транзитом в Иран. В уходящем году компания "РЖД" только подошла к регулярной отправке грузов по восточной ветке МТК: раз в месяц (в перспективе планируется чаще) контейнерные поезда следуют из московского региона через территорию Казахстана и Туркменистана в иранский порт Бендер-Аббас; далее контейнеры перегружаются на судно и следуют по морю в пункты назначения. В целом потенциальная номенклатура грузов, идущих по направлению МТК "Север – Юг", помимо сельскохозяйственных товаров и продуктов питания, будет включать следующие группы: удобрения и химическая продукция, черные металлы и ферросплавы, бумага и лес.

Россия удержалась за счет СНГ Зона свободной торговли СНГ стала одним из важнейших факторов преодоления отрицательной динамики в доле взаимного внешнеторгового оборота стран постсоветского пространства. На протяжении 2000-х годов удельный вес стран СНГ в их внешнеторговом обороте сокращался. Если в 2000 году на входящие в Содружество страны приходилось 28% внешнеторгового оборота, то в 2005 году – 23%, а в 2010 году – всего 22%. В 2015, 2020 и 2021 годах этот показатель оставался стабильным на уровне 19%. В 2022 году процесс повернулся вспять. Достаточно вспомнить о масштабных проектах между Азербайджаном и Узбекистаном, а также между Азербайджаном и Казахстаном. Все эти проекты усиливают общее экономическое пространство и способствуют росту внутри отдельных секторов. Оказавшись в ситуации вынужденного снижения объема товарооборота с дальним зарубежьем, Россия быстро наращивает взаимный товарооборот с соседями: в первом полугодии 2022 он вырос на 7% – до $46 млрд.