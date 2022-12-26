Подоляк ответил на угрозы Лаврова
Украинская армия зачистит от российских войск всю территорию страны, а сама Россия будет полностью демилитаризована, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя заявление главы МИД России Сергея Лаврова, который сказал, что Киев должен «подобру-поздорову» решить вопрос относительно «демилитаризации и денацификации» страны.
Подоляк ответил, что Россия должна осознать реальность и посоветовал ей «молча ждать финала».
«Ни тотальная мобилизация, ни панические поиски снарядов, ни тайные контракты с Ираном, ни лавровские угрозы не помогут... России следует осознать реальность. Украина до конца проведет демилитаризацию России, вышвырнет оккупантов со всех оккупированных территорий. Молча ждите финала», - написал он.