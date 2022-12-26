Каладзе: Освобождение Саакашвили дорого обойдется президенту Грузии

«Если президент все-таки примет такое решение, я уверен, что карьере и ей лично будет очень тяжело. Это будет тяжелое решение, я не знаю, может, вам стоит спросить у президента?» - сказал Каладзе журналистам.

Он назвал инсценировкой и проплаченным спектаклем заявления и акции с требованием обратить внимание на состояние Саакашвили и отправить его на лечение за границу.

«Никакой критической ситуации нет. Это целенаправленно поставленные спектакли, главным создателем и участником которых является сам Михаил Саакашвили. Это целенаправленные, постановочные спектакли, в которых есть свои актеры, они играются из разных стран, заключаются различные контракты и соглашения о том, как вести PR-кампанию», - заявил Каладзе.