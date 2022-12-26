Байрамов: Препятствие строительству Зангезурского коридора вредит самой Армении

По его словам, 30 лет конфликта никому не принесли пользы, в том числе самой Армении.

«Армении необходимо предпринимать прагматичные шаги, чтобы добиться собственного развития», - сказал Байрамов.

Комментируя вопрос заключения мирного договора между Арменией и Азербайджаном, Байрамов назвал абсолютно естественным, что обе стороны предоставляют свои предложения.

«Они должны обсуждаться. Важно следовать своим предложениям, а не делать это для вида. Так, недавно Армения предоставила свои предложения, а на следующий день отказалась участвовать в совместной встрече. Никогда ни одна сторона не ожидает безоговорочного принятия всех своих предложений. Азербайджан постоянно видит от Армении какие-то громкие заявления чисто для аудитории и никаких реальных шагов», - отметил Байрамов.