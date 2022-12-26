Caspian Event Organisers объявила о своих достижениях в Азербайджане: 66 285 посетителей!

Ага Гасымлы, обозреватель haqqin.az 16:47

После некоторого перерыва, связанного с пандемией коронавируса, Азербайджан возвращает позиции ведущей выставочной площадки в регионе. За выставочный сезон 2022 года компании Caspian Event Organisers и Iteca Caspian провели в стране 14 международных выставок и мероприятий, в которых приняли участие 1500 организаций из 49 стран мира. В этом году количество компаний и занятые под стенды площади столичного Экспо-центра на 20% превысили показатели допандемийного 2019 года. Отрадно, что на бакинские выставки съезжается все больше компаний и фирм, работающих в самых разнообразных направлениях. На высочайшем техническом уровне были проведены следующие мероприятия: выставка «Сельское Хозяйство» Caspian Agro, «Пищевая Промышленность» InterFood Azerbaijan, «Бакинская Энергетическая Неделя», Международная Оборонная Выставка ADEX, строительная выставка BakuBuild и др. Прошедшие в Баку выставки находились в центре внимания руководства и общественности нашей страны.

Ключевым событием выставочного 2022 года стала внушительная по составу участников и количеству инноваций «Бакинская Энергетическая Неделя», которую посетил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Участникам и посетителям «Бакинской Энергетической Недели» направили письма приветствия президент США Джо Байден и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Среди гостей «Энергетической Недели» были высокопоставленные зарубежные гости: заместители глав правительств Сербии и Молдовы, заместитель помощника госсекретаря США по энергетической дипломатии, руководители энергетических ведомств Румынии, Болгарии, Казахстана, Индонезии и др. Отметим, что «Энергетическая Неделя» состояла из трех крупных мероприятий: 27-й Международной Выставки «Нефть и Газ Каспия», 10-й Юбилейной Каспийской Международной Выставки «Энергетика и Возобновляемая Энергия», а также «Бакинского Энергетического Форума». Как и в предыдущие годы, эта выставка вызвала широкий международный резонанс. Свыше 250 компаний энергетического сектора из 31 страны мира стали участниками этого престижного регионального мероприятия. Знаковым событием «Энергетической Недели» стала выездная сессия Бакинского Энергетического Форума в Шуше. Впервые международная деловая встреча в сфере энергетики на столь высоком уровне была проведена на освобожденной территории Азербайджана. В рамках выездной сессии местными и зарубежными компаниями был подписан ряд международных договоров по возобновляемой энергетике.

Президент Азербайджана также посетил Международную оборонную выставку АDEX-2022, которая собрала на одной площадке ведущие военно-промышленные предприятия мира, престижные иностранные компании и организации, официальные делегации и специалистов, а также создала широкие возможности для установления деловых связей и заключения новых договоров. Президент ознакомился с павильонами и экспозициями выставки, ему были представлены наиболее современные образцы боевой техники, БПЛА, стрелкового оружия и так далее. Выставка военной промышленности в этом году имела символическое значение, так как проводилась впервые после победы Азербайджана во Второй Карабахской войне. Это стало одним из факторов большого международного интереса к данному мероприятию. На выставке представили свою военную продукцию более 200 компаний из разных уголков мира, а также приехали 33 военных делегации из-за рубежа. Стоит особо выделить международную выставку Rebuild Karabakh, которая состоялась во второй раз в рамках «Каспийской Строительной Недели» и продемонстрировала положительную динамику, приняв в свои ряды новые компании. Примечательным событием явилось то, что президент Азербайджана направил письмо-приветствие в адрес участников и посетителей Rebuild Karabakh. На всех этих мероприятиях была насыщенная деловая программа, бизнес-форумы, презентации, семинары, B2B встречи и пр. К примеру, на выставке «Восстановление, Реконструкция и Развитие Карабаха» в рамках Rebuild Karabakh посетители приняли участие в панельных дискуссиях на тему «Бизнес и инвестиционные возможности Карабаха», организованных совместно с KOBIA.

На дискуссиях с участием представителей госсектора и предпринимателей прошли обсуждения проектов по восстановлению освобожденных от оккупации территорий; был проанализирован экономический, инвестиционный, туристический потенциал региона. Чрезвычайный интерес пробудила и Азербайджанская Международная Выставка Медицинских Инноваций Medinex. Участники и посетители выставки были впечатлены насыщенной программой дополнительных мероприятий, организованных совместно с TƏBIB. Благодаря продуманной организации выставки профессионалы и специалисты, работающие в сфере медицины, смогли повысить свою квалификацию и осуществить обмен опытом. Самым посещаемым мероприятием этого года стала бакинская книжная выставка Baku Book Fair, на которую пришли почти 40 тысяч человек. В этом мероприятии приняли участие компании из 15 стран мира, и оно стало ярким событием в издательском деле. В рамках Baku Book Fair была создана уникальная платформа для сотрудничества и взаимодействия, обмена опытом, использования разного рода ноу-хау, внедрения современных технологий, способствующих развитию книжной отрасли. Одновременно были организованы встречи издателей и писателей, проведены семинары, посвященные продвижению современной литературы и технологиям издания книжной продукции.

Второй по посещаемости стала сельскохозяйственная выставка Caspian Agro. Ее посетило более 11 тысяч человек, а также приняли участие 449 компаний из 24 стран мира, что является рекордным показателем. Для крупных азербайджанских производителей были созданы комфортные условия заключения новых взаимовыгодных контрактов с местными и зарубежными компаниями. Кроме того, Caspian Agro способствовала внедрению новейших научно-технических достижений в сельскохозяйственную сферу Азербайджана. В Баку приехали ведущие мировые производители аграрной техники, тем самым открылись благоприятные возможности для модернизации местной отрасли и выхода азербайджанских производителей на международный рынок. Помимо деловых встреч и конференций, на выставке состоялся 2-й чемпионат Азербайджана среди поваров Qızıl Şah и многое другое. Выставки, проведенные Caspian Event Organisers в 2022 году, посетили 66 285 граждан Азербайджана и гостей нашей страны. Это в два раза больше, чем в 2021 году и на 20% больше по сравнению с допандемийным 2019 годом.

Таким образом, спад международных коммуникаций во время пандемии продемонстрировал, что никакие онлайн-платформы не могут заменить живого общения представителей делового мира. Именно выставки и конференции создают благоприятную атмосферу для прямого общения международной аудитории, обмена мнениями, проведения переговоров и встреч. Прошедшие в 2022 году выставки имеют для экономического развития Азербайджана мультипликативный эффект. Каждая выставка была своего рода презентацией инноваций и самых современных технологических достижений по различным направлениям для наших государственных и частных организаций. После длительного периода приостановки выставочных мероприятий на фоне пандемии азербайджанские отраслевые структуры получили возможность живого общения с ведущими мировыми брендами, ознакомления с мировыми трендами технологического развития и, соответственно, получили возможность эффективно планировать свою дальнейшую модернизацию. Другим проявлением мультипликативного эффекта выставок является привлечение в страну туристов и развитие туристического сектора. Тот факт, что на выставки стекаются люди со всех концов планеты, является замечательным стимулом для развития въездного туризма и пропагандой туристических возможностей Азербайджана. Зарубежные участники выставок смогли ознакомиться с историческими достопримечательностями, экономическими достижениями нашей страны, с азербайджанской культурой, кухней и природными красотами.