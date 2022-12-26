Халг Банк отмечает день рождения и поздравляет азербайджанский народ!

Сегодня исполняется 18 лет со дня основания ОАО «Халг» Банка. Именно в этот день - 27 декабря 2004 года Халг Банк получил лицензию Центрального Банка Азербайджанской Республики.

Халг Банк уверенно занимает позиции среди ведущих банков страны, являясь надежным партнером для своих клиентов.

На протяжении всех этих лет главными ценностями при сотрудничестве с партнерами и клиентами являются честность, доверие, уважение и оперативность.

Создание стабильной клиентской базы путем предоставления современных и удобных услуг является основной задачей Банка.