Песков назвал провокацией слова Армена Григоряна

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал провокацией заявление секретаря Совбеза Армении Армена Григоряна, заявившего, что «Россия принуждает Армению предоставить коридор через свою территорию Азербайджану, а также присоединиться к формирующемуся союзному государству Россия-Беларусь».

«Такие заявления можно рассматривать как провокационные. Они не соответствуют действительности. Никто из российских чиновников это не говорил и ни через кого не доводил до армянской стороны», - заявил Песков.