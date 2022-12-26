Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 17:05

Загадочная смерть в Индии мультимиллионера Павла Антова, члена правящей партии «Единая Россия» и депутата Владимирской областной Думы, стала темой для бурных обсуждений. Один из близких друзей покойного заявил, что не верит в версию о самоубийстве. Кроме того, стало известно, что ранее депутат назвал «террором» убийства мирных жителей, в том числе несовершеннолетних детей, во время ракетных обстрелов Киева российской армией в июне этого года. Павел Антов был известен в России как «колбасный король». Он являлся основателем и вице-президентом компании «Владимирский стандарт мясных продуктов». Состояние Антова оценивается в несколько сотен миллионов долларов.

Как сообщают СМИ, мультимиллионер погиб в индийском штате Одиша, где отдыхал с друзьями и отмечал свой юбилей: 22 декабря ему исполнилось 65 лет. Тело предпринимателя было найдено под окнами отеля - он упал с третьего этажа. За два дня до этого в том же отеле скончался друг Антова, отдыхавший вместе с ним, — бизнесмен из Йошкар-Олы Владимир Быданов, которому шел 61 год. По сведениям местных СМИ, мужчина был обнаружен в своем номере без сознания, рядом нашли несколько пустых бутылок из-под вина. Когда Быданова привезли в больницу, врачи констатировали смерть. В прессе звучат предположения, что Антов мог находиться в депрессии из-за гибели друга. Также выдвигались версии о том, что он находился под действием алкоголя, из-за чего оступился и упал с высоты. Генконсул России в Калькутте Алексей Идамкин заявил российским СМИ, что полиция штата Одиша и генконсульство «не видят ничего подозрительного» в смерти двух россиян. Он отметил, что полиция завершила расследование по делу первого погибшего, его тело кремировали. Причины смерти Идамкин не назвал.

Близкий друг Павла Антова – художник из города Владимира Михаил Рудник – заявил «Московскому комсомольцу», что не верит в самоубийство депутата. По его словам, Антов мог умереть в результате «несчастного случая». Рудник добавил, что Антов «раньше выпивал, и порой весьма сильно», однако два года назад избавился от алкогольной зависимости. «В том штате, где они были, с алкоголем очень жестко. Могу предположить, что им продали нечто неудобоваримое. Произошел несчастный случай. В версию самоубийства Павла я не верю», — сказал Рудник. Он добавил, что Антов был «человеком сильным, здоровым, в здравом уме». Региональные СМИ Владимирской области пишут, что Павел Антов мог быть убит из-за своего «опрометчивого комментария» о войне в Украине. Утром 26 июня Россия нанесла очередной ракетный удар по Украине, в том числе по Киеву. Тогда было убито много мирных жителей, в том числе маленькие дети. Антов поделился в своем телеграм-канале фотографией детей и женщин, погибших в результате ракетного обстрела Киева, и написал: «Из-под завалов вытащили девочку; отец девочки, по-видимому, умер. Мать пытаются вытащить краном. Она застряла под плитой. Честно говоря, иначе как террором это назвать крайне сложно». Но вскоре после этого мультимиллионер отказался от своих комментариев и извинился, заявив, что произошло «досадное недоразумение» и что он «всегда поддерживал президента».

Еще одним загадочным моментом является то, что 24 декабря, за день до того, как было объявлено о смерти Антова в Индии, безвременно скончался другой его близкий друг – генеральный директор «Адмиралтейских верфей» Александр Бузаков из Санкт-Петербурга. Предприятие Бузакова занимается строительством дизель-электрических подводных лодок с крылатыми ракетами «Калибр», которыми Россия обстреливает Украину. Как сообщили в пресс-службе «Объединенной судостроительной корпорации» (ОСК), Бузаков «безвременно и трагически» скончался, однако в заявлении не уточняются обстоятельства его смерти. С августа 2012 года Бузаков занимал должность генерального директора предприятия. Он регулярно награждался высшими медалями и орденами российского правительства. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов назвал Бузакова ключевой фигурой оборонного комплекса страны.