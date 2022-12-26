Глава МИД: Армения отказывается от достигнутых договоренностей, это плохая тенденция

Позиция Азербайджана относительно вывода незаконных армянских вооруженных формирований из Карабах а четкая, заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции по итогам 2022 года.

Он отметил, что этот вопрос нашел отражение и в трехстороннем заявлении: «В трехстороннем заявлении отдельным пунктом отмечена необходимость вывода армянских вооруженных формирований из Карабаха. Основная позиция России заключается в том, что это обязательство Армении, и в качестве аргумента Россия указывает на подписание Арменией трехстороннего документа».

Дж.Байрамов сказал, что основным фактором, создающим напряженность в Карабахе, является деятельность незаконных армянских вооруженных формирований: «Для Азербайджана это неприемлемо. В ходе переговоров мы постоянно поднимаем этот вопрос».

Министр также отметил, что Армения отказывается от ранее достигнутых договоренностей: «Это плохая тенденция. Подобные шаги негативно сказываются на переговорном процессе».