Первый 10-кратный ВЫИГРЫШ был получен во всеми любимой и крупновыигрышной кампании сети магазинов Kontakt «Выбрось «шеш», верни 10-КРАТНУЮ СТОИМОСТЬ». Зайдя в магазин Kontakt-а «Метро Азадлыг», чтобы купить телефон Samsung Galaxy A23, житель Баку Турал Алибеков принял участие в кампании и вернул РОВНО 10-КРАТНУЮ стоимость оплаченного им товара. Турал сообщил, что на данный момент он является безработным и что эта победа стала для него настоящим подарком в канун Нового года. Выигрыш клиента составил целых 4400 манатов. Вдобавок к этой сумме он приобрел 2 телефона марки iPhone.

Для информации сообщаем, что в рамках увлекательной кампании, стартовавшей 16 декабря, было выиграно в общей сложности ни много ни мало целых 145 000 манатов. Число победителей продолжает расти день ото дня. Вы можете пополнить ряды счастливчиков. Так, придя в магазин Kontakt за праздничными подарками, вы вернете:

• 10% стоимости, если «шеш» (шестерка) выпадет на 1 кости;

• 100% стоимости, если «шеш» (шестерка) выпадет на 2-х костях;

• 3-кратную стоимость, если «шеш» (шестерка) выпадет на 3 костях;

• 10-КРАТНУЮ стоимость, если «шеш» (шестерка) выпадет на 4 костях.

Поэтому приходите в магазины Kontakt до 15 января, поймайте удачу и верните ровно 10-кратную стоимость купленного вами товара. Дополнительную информацию о кампании можно получить, перейдя по этой ссылке или позвонив в Колл-центр *6060.

Представляем вашему вниманию кадры радости: