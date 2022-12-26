В Китае спрогнозировали дату завершения конфликта в Украине

У России «достаточно сил» для долгого противостояния Западу во всех сферах, пишет китайская газета Global Times со ссылкой на аналитиков.

В материале говорится, что в 2023 году Россия может предпринять «решительные действия» для завершения конфликта.

«В 2023 году Россия может предпринять решительные действия, чтобы положить конец конфликту, поскольку Кремлю необходимо создать относительно стабильную и позитивную среду для президентских выборов 2024 года», - пишет автор публикации.

При этом китайские аналитики отмечают, что в следующем году можно ждать и дальнейшей эскалации конфликта.

Если Вашингтон предпримет попытку завершить конфликт со своей стороны, то это «может привести к противостоянию между двумя мировыми державами», говорится в публикации.